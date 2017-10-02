Makedonya'da incir festivali: Smokvijada

Makedonya'nın güneydoğusundaki Gevgeli şehrinde düzenlenen "Smokvijada" isimli geleneksel incir festivali, inciri bu bölgenin sembolü haline getirdi.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen festivale, bugüne kadar 300'den fazla yarışmacı katıldı. Bu yılki festivalde katılımcılar incirden çeşitli tatlılar ve reçeller yaptı.

Festivali ziyaret eden misafirler, "Tanınır ve benzersiz olalım, geleneği koruyalım" mesajıyla karşılanırken, konuklara incir reçeli ve soğuk su ikram edildi.

Şehrin "markası" haline dönüşen incirden tatlılar yapma festivalinin organizasyonunu üstlenen Tera Derneği, festival sayesinde incir reçeli yapımında kullanılan geleneksel yöntemlerin korunmasını hedefliyor.

"Geleneği devam ettirmek istiyoruz"

Festival hakkında AA muhabirine açıklamada bulunan Tera Derneği Başkanı Ani Kostadinova, bu yılki festivalde 10 farklı ekibin bakır tavalarda, kendi tarifleriyle reçellerini hazırladıklarını söyledi.

Gelenekselleşen festivale çok sayıda "incirsever" de katılırken, yarışmacıların birbirinden lezzetli tatlıların tariflerini sır gibi saklaması gözden kaçmadı.

Geleneği devam ettirmek istediklerini belirten katılımcılardan Viktorija Uzunova, "Bu tatlı uzun zamandan beri kaynıyordu. Büyük ninelerimiz, ninelerimiz ve annelerimiz tarafından yapılıyordu. Biz geleneği devam ettirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Uzunova, ülkenin en iyi incirlerinin bu bölgede, Gevgeli'de yetiştiğini ifade etti.