Makedonyalı Devlet Bakanı Ahmedovski, Roman işçileri ziyaret etti

Makedonya'nın Romanlardan Sorumlu Devlet Bakanı Aksel Ahmedovski, Kapıkule Sınır Kapısında yük taşımacılığı yapan Roman işçilere ziyarette bulunarak, bir süre sohbet etti.

Romanlar Günü nedeniyle Türkiye'ye geldiğini ifade eden Bakan Ahmedovski, Edirne ve İstanbul'da federasyon ve dernek başkanlarıyla bir araya geldiklerini hatırlattı.

Edirne'de Romanların yaşadığı mahalleleri de ziyaret ettiklerini anlatan Ahmedovski, " Çok memnun oldular, bizleri çok iyi karşıladılar. Romanlar Günü'nü tebrik ettiler. Sadece 8 Nisan'da değil her gün birlik olmamız gerekir. Birlikte olursak mutlu oluruz." dedi.

Makedonya'da yaklaşık 120 bin Roman vatandaşının yaşadığını vurgulayan Ahmedovski, parlamentoda Romanları temsil eden milletvekillerinin olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Romanlara gösterdiği ilgi ve yardımlardan dolayı teşekkür eden Ahmedovski "Buradan sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Roman kardeşlerime çok selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Edirne Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Erdem Güyümgüler, Balkan Roman Birliği (BAROM) Başkanı Bahattin Ulusoy, Edirne Roman Derneği Başkanı Erdinç Çekiç de katıldı.