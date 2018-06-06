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Malezya Başbakanı Mahathir, Güney Çin Denizi'nde savaş gemileri istemiyor

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Güney Çin Denizi'nde savaş gemileri bulundurmamanın daha iyi olduğunu söyledi.

  • AA
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Mahathir, düzenlediği basın toplantısında Güney Çin Denizi sorununa değindi.

Hiçbir ülkenin Güney Çin Denizi'nde savaş gemisi bulundurmaması gerektiğini belirten Mahathir, "Eğer bir ülke diğer bir ülkenin savaş gemilerini görürse, onlar da savaş gemilerini sularda bulundurmak isteyecek. Bu da hiç sağlıklı bir ortam olmaz." ifadelerini kullandı.

Mahathir, Çin'in “Kemer ve Yol Girişimi” projesiyle ilgili, "Savaş gemileri bulundurmadıkları sürece bir sorun yok. Hiçbir ülkenin Güney Çin Denizi ve Malezya sularında savaş gemisi bulundurmaması daha iyi. Çünkü savaş gemileri diğer savaş gemilerini çeker." diye konuştu.

Mahathir, 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçakla ilgili soruya da gereken adımların son raporlara göre atılacağı cevabını verdi.

Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğunu tespit etmişti. JIT, füzenin Koersk'ta bulunan Rus askeri birliğine ait 53. Tugay Birliği'nden olduğunu belirtmişti.

"MH17" sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebat ile Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüştü. Uçaktaki 298 kişi hayatını kaybetmişti.

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