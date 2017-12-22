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Malezya Başbakanı Necip Rezak: Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırdığında bütün toplantılarımı iptal ettim

Malezya’daki “Kudüs Mitingi”nde konuşan Başbakan Necip Rezak, 'Erdoğan çağırdığında bütün toplantılarımı iptal ettim' dedi.

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Malezya’nın Putrajaya şehrinde ABD’nin Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıma kararına tepki için “Kudüs Mitingi” düzenlendi. 
 
Putrajaya'daki Putra Camisi’nde cuma namazının ardından gerçekleşen mitinge, Başbakan Necip Rezak, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri dahil yaklaşık bin 500 kişi katıldı.
 
Katılımcılar İsrail ve ABD aleyhine slogan atarak, “Kudüs’e Sahip Çık”, “Siyonistlere Hayır”, “Kahrolsun İsrail” gibi pankartlarla ABD’nin Kudüs kararını protesto etti. 
 

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