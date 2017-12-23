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Malezya Başbakanı Rezak: ABD süper güç olabilir, Malezya’yı küçümsemeyin

Malezya Başbakanı Necip Rezak, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararı hakkında, 'ABD süper güç olabilir, ancak Malezya'yı küçümsemeyin' paylaşımında bulundu.

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Rezak Twitter hesabından, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararını eleştirdi. Malezya'nın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda konuya ilişkin karar tasarısında "evet" oyu kullandığını hatırlatan Rezak "ABD’nin Kudüs kararı kesinlikle imkansız bir adımdır. ABD süper güç olabilir, ancak Malezya'yı küçümsemeyin!" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, BM Genel Kurulunda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti. Oylamada 35 ülke çekimser kalmış, 21 ülke ise oylamaya katılmamıştı.

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