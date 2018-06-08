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Malezya'da bakanlara çiçekten başka hediye yok

Malezya'da Pakatan Harapan (Umut İttifakı) hükümeti tarafından başlatılacak yeni uygulamayla, bakanlar hediye kabul edemeyecek.

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The Star Online'ın haberine göre, Başbakan Mahathir Muhammed düzenlenen bir basın toplantısında, hükümetin bakanlar için hediye kabul etmeme kuralı getirmeyi planladığını belirtti.

Mahathir, "İllaki hediye olacaksa yalnızca çiçek, yemek ve meyve ile sınırlı olmalı. Bunlardan başka bir şey kabul edemezsiniz. Veren de alan da yanlışa düşer." diye konuştu.

1981-2003 yıllarında 22 yıl başbakanlık yapan Mahathir, 2003 yılında 77 yaşındayken kendi isteğiyle aktif siyaseti bırakmıştı.

Muhalefet ittifakı Pakatan Harapan'ın başbakan adayı olarak 9 Mayıs'taki seçimlere giren Mahathir, oyların çoğunluğunu almıştı.

92 yaşındaki Mahathir, 10 Mayıs'ta Kral tarafından verilen yetkiyle yemin ederek göreve başlamıştı.

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