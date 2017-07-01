WSJ: Malezya'da hortumlanan 66 milyon dolar BAE Washington Büyükelçisinin hesabından çıktı

BAE Washington Büyükelçisi Yusuf Uteybe'nin maillerinin sızdırılmasının ardından şimdi de Malezya'da hortumlanan 66 milyon doların dolaylı yollardan Büyükelçinin hesabına geçirildiği ortaya çıktı.

Wall Street Journal'in haberine göre 2015 yılında Malezya'ya ait 1MDB yardım fonundan hortumlanan 66 milyon dolar Uteybe'nin hesabında ortaya çıktı.

WSJ haberinde, sızdırılan maillerde ortaya çıkan Uteybe'nin ticari ortağı Sharer Awartani ile Malezyalı finansör Jho Low'un toplantılarına dikkat çekti.

Öte yandan WSJ Awartani ve Jho Low arasındaki toplantılara ek olarak, Singapur'da bir İsviçre bankacısına karşı düzenlenen ceza davasında Uteybe'ye bağlı Densmore Ltd. üzerinden 50 milyon dolar ödeme yapıldığı ortaya çıktı.

Singapur'un 1MDB'ye bağlı yaptığı casusluk soruşturmasıyla ilgili ortaya çıkan diğer belgelere göre ise şirketler üzerinden aktarılan parayı Uteybe ve Uteybe'nin ortağı Sharer Awartani yönetti. Yine aynı belgelere göre şirketler üzerinden 16 milyon doların daha hortumlandığı belirtildi.

ABD'li adalet birimlerine göre hortumlanan 1MDB yardım fonu Malezya Başbakanı Najib Razak'a yakın kişiler tarafından planlandı. Ayrıca hortumlanan fon BAE ve Singapur dahil birçok ülkede soruşturma altında.