Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

WSJ: Malezya'da hortumlanan 66 milyon dolar BAE Washington Büyükelçisinin hesabından çıktı

Wall Street Journal'in haberine göre Malezya yatırım fonlarından hortumlanan 66 milyon dolar BAE Washington Büyükelçisi Yusuf Uteybe’nin banka hesabından çıktı.

  • star.com.tr/ Yaser Emre
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BAE Washington Büyükelçisi Yusuf Uteybe'nin maillerinin sızdırılmasının ardından şimdi de Malezya'da hortumlanan 66 milyon doların dolaylı yollardan Büyükelçinin hesabına geçirildiği ortaya çıktı.
 
Wall Street Journal'in haberine göre 2015 yılında Malezya'ya ait 1MDB yardım fonundan hortumlanan 66 milyon dolar Uteybe'nin hesabında ortaya çıktı.
 
WSJ haberinde, sızdırılan maillerde ortaya çıkan Uteybe'nin ticari ortağı Sharer Awartani ile Malezyalı finansör Jho Low'un toplantılarına dikkat çekti.
 
Öte yandan WSJ Awartani ve Jho Low arasındaki toplantılara ek olarak, Singapur'da bir İsviçre bankacısına karşı düzenlenen ceza davasında Uteybe'ye bağlı Densmore Ltd. üzerinden  50 milyon dolar ödeme yapıldığı ortaya çıktı.
 
Singapur'un 1MDB'ye bağlı yaptığı casusluk soruşturmasıyla ilgili ortaya çıkan diğer belgelere göre ise şirketler üzerinden aktarılan parayı Uteybe ve Uteybe'nin ortağı Sharer Awartani yönetti. Yine aynı belgelere göre şirketler üzerinden 16 milyon doların daha hortumlandığı belirtildi.
 
ABD'li adalet birimlerine göre hortumlanan 1MDB yardım fonu Malezya Başbakanı Najib Razak'a yakın kişiler tarafından planlandı. Ayrıca hortumlanan fon BAE ve Singapur dahil birçok ülkede soruşturma altında.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Soygundan 6 saat sonra yakalanınca 'Beni nasıl buldunuz?' diye sordu

Soygundan 6 saat sonra yakalanınca 'Beni nasıl buldunuz?' diye sordu

Henüz popüler olmayan en güzel tatil yerleri

Henüz popüler olmayan en güzel tatil yerleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA