Malezya'da öldürülen Filistinli mühendis Batş'ın, Mossad'ın suikast zincirinin son halkası olduğu ortaya çıktı

The New York Times gazetesi istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde Fadi el-Batş’a yönelik suikast emrini bizzat Mossad Başkanı Yossi Cohen’in verdiği belirtildi. Ortadoğu ülkelerine bağlı istihbarat kurumlarının da doğruladığı suikastin, Mossad’ın, Filistin’de İslami direniş hareketi Hamas’a yönelik şiddet politikasının en son halkası olduğu belirtildi.



Mossad’ın Hamas’a bağlı mühendis ve bilim adamlarını hedef alarak, yabancı ülkelerden “know-how” transferi yapmasını ve gelişmiş teknolojiye erişimini engellemeyi hedeflediği belirtiliyor. Mossad, Aralık 2016’da da Hamas üyesi Tunuslu mühendis Muhammed Zavari’yi suikast düzenleyerek öldürmüştü. İsrail’in karanlık istihbarat örgütü Mossad, 1970’li, 1980’li ve 1990’lı yıllarda birçok Filistinli siyasetçiyi suikastle hedef alarak öldürmüştü.



Lieberman’dan İran’a tehdit



İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Londra merkezli Suudi Arabistan gazetesi Elaf'a röportaj vererek, ülkesinin, İran'ın Suriye'de üs edinmesine izin vermeyeceği tehdidinde, bulundu. Lieberman, "her ne pahasına olursa olsun, İran'ın Suriye'de üs kurmasına ve gelişmiş silah sistemlerini Golan'a taşımasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. İsrail Savunma Bakanı, İran'ın İsrail saldırılarına cevap vererek Tel-Aviv'i vurması halinde, Tahran'ın hedef alınacağı tehdidinde bulundu.



İsrail ordusu yakın zaman önce, Suriye'de İran’ın drone operasyonlarını yürüttüğü T-4 üssünü vurduğunu açıklayarak "yeni dönem başladı" açıklamasını yapmıştı. Yine Halep'te bulunan İran'a ait en büyük üste de bir patlama meydana gelmiş, saldırının israil uçakları tarafından yapıldığı iddia edilmişti. Savunma Bakanı Lieberman röportajda, bazı Arap ülkeleriyle İsrail arasından sessiz ve derinden görüşmeler gerçekleştiğini de açıkladı.



(Yenişafak)