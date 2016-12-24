Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ÞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMÝ

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Malezya'da otobüs nehre düþtü: 14 ölü, 16 yaralý

Malezya'nýn Johor eyaletinde bir yolcu otobüsünün nehre düþmesi sonucu 14 kiþi hayatýný kaybetti, 16 kiþi yaralandý.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Malezya Ulusal Haber Ajansý Bernama'nýn haberine göre, Johor Bahru-Kuala Lumpur seferini yapan bir yolcu otobüsü, Pagod mevkisinde nehre düþtü.

Kazada, otobüsteki 30 kiþiden 14'ü yaþamýný yitirdi, 16'sý yaralandý. Ölenler arasýnda otobüs sürücüsü ile bir bebek de bulunuyor.

Muar Devlet Hastanesinde tedavi altýna alýnan yaralýlardan 8'inin Malezya, 6'sýnýn Singapur, 2'sinin ise Myanmar vatandaþý olduðu belirtildi.

Kazanýn aþýrý hýzdan kaynaklandýðý ileri sürüldü.

DEVAMI ÝÇÝN TIKLAYIN

Bu yazýya ilk siz yorum yapýn.

Yorumlar

Yorumlarýnýzý kendi özgün iradenizle yayýnlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylý ve doðrudan sorumluluðu tek baþýnýza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kurallarý ve Kullaným Koþullarý'ný kabul etmiþ sayýlýrsýnýz.

  • Lütfen birþeyler yazýnýz. Yorum alaný boþ býrakýlamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrasý yayýnlanacaktýr.
  • Mesajlarýnýz size hukiki sorumluluk doðurur.
  • Bir hata oluþtu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'Suriye'nin kuzeyinde yeni bir devlet kurulmasýna izin vermeyeceðiz'

"Suriye"nin kuzeyinde yeni bir devlet kurulmasýna izin vermeyeceðiz"

Donmak üzere olan kuðu kurtarýldý

Donmak üzere olan kuðu kurtarýldý

Batý Þžeria'da Ýsrail'e karþý gösteri

Batý Þžeria'da Ýsrail'e karþý gösteri

Türk kullanýcýlara özel emoji

Türk kullanýcýlara özel emoji

En Çok Okunanlar

ÞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMÝ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA