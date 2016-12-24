Malezya'da otobüs nehre düþtü: 14 ölü, 16 yaralý
Malezya'nýn Johor eyaletinde bir yolcu otobüsünün nehre düþmesi sonucu 14 kiþi hayatýný kaybetti, 16 kiþi yaralandý.
- AA
Malezya Ulusal Haber Ajansý Bernama'nýn haberine göre, Johor Bahru-Kuala Lumpur seferini yapan bir yolcu otobüsü, Pagod mevkisinde nehre düþtü.
Kazada, otobüsteki 30 kiþiden 14'ü yaþamýný yitirdi, 16'sý yaralandý. Ölenler arasýnda otobüs sürücüsü ile bir bebek de bulunuyor.
Muar Devlet Hastanesinde tedavi altýna alýnan yaralýlardan 8'inin Malezya, 6'sýnýn Singapur, 2'sinin ise Myanmar vatandaþý olduðu belirtildi.
Kazanýn aþýrý hýzdan kaynaklandýðý ileri sürüldü.
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