Malezya'da otobüs nehre düþtü: 14 ölü, 16 yaralý

Baþbakan Yýldýrým'dan 'Noel' mesajý

Baþbakan Binali Yýldýrým, "Hristiyan vatandaþlarýmýzýn Noel Bayramý'ný en içten duygularýmla kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaþlarý din ayrýmý gözetmeksizin, saygý ve sevgi temelinde bir arada ve kardeþçe yaþamaktadýr" dedi.