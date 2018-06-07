The Star gazetesindeki haberde, 1MDB yatırım şirketine bağlı "SRC International adlı" yatırım şirketinin başkanı olan Low, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, 1MDB soruşturması kapsamında ifadesine başvurmak üzere arandığının bilgisinin kendisine yeni ulaştığını belirterek, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) ile iş birliği yapacağını ve her türlü yardıma hazır olduğunu belirtti.

İfade vermesi için bugün arama kararı çıkartılan Low'un nerede olduğu bilinmiyor.

Necip'le yakınlığıyla bilinen Low, 1MDB yatırım şirketinde yapıldığı iddia edilen yolsuzlukların tüm detaylarını bilen "kilit isim" olarak gösteriliyor.

Necip'in 1MDB'de yapılan yolsuzluklarla elde edilen mal varlığını Low'un üstüne yaptığı iddia ediliyor.

ABD istihbaratının bilgileriyle şubat ayında Endonezya'nın turistik adası Bali'de, Low'a ait 250 milyon ABD doları değerindeki süper lüks yata el konulmuştu. Yatın, 1MDB şirketinde yapılan yolsuzluklarla bağlantılı olduğu iddia edilmişti.

Malezya İçişleri Bakanı Tan Sri Muhyiddin konu ile ilgili yaptığı açıklamada, halkın Low'un neden tutuklanmadığı konusunda sorular sorduğunu kaydederek, "Bunun için zaman ve yeterli bilgilere ihtiyacımız vardı." ifadelerini kullanmıştı.

Low'un yanısıra SRC International şirketinin direktörü Osman Arif Kamil'in de arandığı bildirildi.

- 1MDB yolsuzluk suçlamaları "1MDB" soruşturmasında yer alan belgelere göre, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü. Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteriler düzenlemişti. Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş şahsi hesabında tespit edilen söz konusu 681 milyon dolarının Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı. Necip'in geçen ay yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar açılmıştı.