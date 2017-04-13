Malezya'dan Kuzey Kore soruşturması
Reuters haber ajansının Malezyalı bir firmanın Kuzey Kore başkanlığına para gönderdiğini iddia etmesinin ardından Malezya Merkez Bankası fon akışını araştırmak üzere kolluk kuvvetlerini göreve çağırdı.
Pazartesi günü Reuters haber ajansının Malezya Kore Ortakları (MKP)'nın kurucularından Han Hun II'nin, Kuzey Kore'deki iktidar İşçi Partisi'nin merkez komitesine iki yıl boyunca para fonladığını iddia etmişti.
İddianın ardından MKP, Birleşmiş Milletler Kuzey Kore üzerindeki yaptırımların ihlalinden dolayı söz konusu şirketi soruşturma altına aldı.
Malezya Bakan yardımcısı ise iddiaların Kuala Lumpur'un finansal merkez itibarına zarar verebileceğini söyleyerek, merkez bankasını Kuzey Kore'ye gönderilen fon transferini araştırmaya davet etmişti.
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