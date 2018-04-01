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Mali, savaş suçlusu şüphelisi terör örgütü el Kaide üyesi şahsı UCM'ye teslim etti

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), terör örgütü El Kaide ile ilişkili Ensaruddin örgütü üyesi olduğu belirtilen savaş suçlusu şüphelisi El Hasan Ag Abdul Aziz Ag Muhammed Ag Mahmut'un Mali hükümeti tarafından mahkemeye teslim edildiğini bildirdi.

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Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UCM'den yapılan açıklamada, terör örgütü El Kaide ile ilişkili Ensaruddin örgütünün işlediği savaş suçlarında belirgin rol oynadığı ve Timbuktu’daki kültürel mirasın tahrip edilmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle Başsavcı Fatou Bensuda'nın geçen hafta çıkardığı tutuklama emri üzerine Mali'de yakalanan El Hasan'ın mahkemeye teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, Bensuda'nın, El Hasan hakkında sunduğu delillerin savaş suçundan yargılanması için yeterli olduğu ifade edildi.

UCM, 2016'da, terör örgütü El Kaide ile ilişkili Ensaruddin örgütünü yönettiği belirtilen Ahmet el Faqi el Mehdi’yi, Mali'deki Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan yapıların tahrip edilmesiyle ilgili savaş suçu işlediği gerekçesiyle 9 yıla mahkum etmişti. Geçen sene de Timbuktu’daki kültürel mirasın tahrip edilmesinden sorumlu tutulan Mehdi'nin 2,7 milyon avro tazminat ödemesine karar verilmişti.

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