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Mali'de başbakan görevden alındı

Batı Afrika ülkesi Mali'de kabine değişikliğine gidildi.Başbakan görevden alındı.

  • AA
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Yerel basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Bubakar Keita, yayımladığı kararnameyle nisan ayından bu yana hükümetin başında olan Başbakan Abdoulaye Idrissa Maiga'yı görevden aldı.

Başbakanlığa 63 yaşındaki Soumeylou Boubebye Maiga’yı getiren Cumhurbaşkanı Keita, kabinede görev yapan 4 bakanı da yeni isimlerle değiştirdi.

Cumhurbaşkanı Keita, ayrıca kabinede 35 olan bakan sayısını 37’ye çıkardı.

Boubebye Maiga, Cumhurbaşkanı Keita’nın göreve geldiği 2013’ten bu yana atadığı 5'inci başbakan oldu.

Hükümet değişikliğiyle Keita'nın hem 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmayı hem de ülkenin kuzeyinde başlayan ayrılıkçı hareketleri kontrol altında tutmayı hedeflediği yorumları yapılıyor.

 

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