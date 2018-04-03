Ordu, milis güçler ve Fransız kuvvetleri ile ayrılıkçılar arasında 3 gündür süren çatışmada 21 ayrılıkçı öldürüldü
Batı Afrika ülkesi Mali’de ordu, milis güçler ve Fransız kuvvetleri ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda 21 ayrılıkçının öldürüldüğü bildirildi.
- AA
Yerel basındaki haberlere göre, pazar günü Gao bölgesindeki Bani Bango kentinde Mali ordusu, ordu destekli MSA-GATIA koalisyonu milisleri ve Fransız kuvvetleri ile ayrılıkçılar arasında çatışmalar çıktı.
21 ayrılıkçının öldürüldüğü çatışmalarda 1 asker ve 3 milis yaşamını yitirdi.
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