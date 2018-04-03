Ordu, milis güçler ve Fransız kuvvetleri ile ayrılıkçılar arasında 3 gündür süren çatışmada 21 ayrılıkçı öldürüldü Batı Afrika ülkesi Mali’de ordu, milis güçler ve Fransız kuvvetleri ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda 21 ayrılıkçının öldürüldüğü bildirildi.