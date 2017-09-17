Maliki: Irak'ın kuzeyinde ikinci İsrail'in kurulmasına izin vermeyiz
Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri El-Maliki ,'Irak'ın kuzeyinde ikinci İsrail'in kurulmasına izin vermeyiz' dedi.
- İHA
Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri El-Maliki, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı referandum kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Maliki, referandumun yasal olmadığını, bu nedenle gerçekleşmesine müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Irak'ın kuzeyinde ikinci İsrail'in kurulmasına izin vermeyiz" dedi.
IKBY'nin referandum kararına, Irak merkezi hükümeti, tartışmalı bölgelerde yaşayan Türkmen ve Araplar, ABD, Birlemiş Milletler, İngiltere, Türkiye ve İran karşı çıkmıştı.
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