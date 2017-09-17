Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Maliki: Irak'ın kuzeyinde ikinci İsrail'in kurulmasına izin vermeyiz

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri El-Maliki ,'Irak'ın kuzeyinde ikinci İsrail'in kurulmasına izin vermeyiz' dedi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri El-Maliki, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı referandum kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Maliki, referandumun yasal olmadığını, bu nedenle gerçekleşmesine müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Irak'ın kuzeyinde ikinci İsrail'in kurulmasına izin vermeyiz" dedi.

IKBY'nin referandum kararına, Irak merkezi hükümeti, tartışmalı bölgelerde yaşayan Türkmen ve Araplar, ABD, Birlemiş Milletler, İngiltere, Türkiye ve İran karşı çıkmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak'ın bölünmesine yönelik adım atılırsa buyurun devam edin diyemeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak'ın bölünmesine yönelik adım atılırsa buyurun devam edin diyemeyiz

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA