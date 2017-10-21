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Malta'dan gazeteci Galizia'nın katilini bulana 1 milyon avro

Malta hükümeti, otomobiline konulan bombanın patlaması sonucu yaşamını yitiren gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın katilini bulduracak bilgi paylaşan kişilere 1 milyon avro (yaklaşık 4,3 milyon Türk lirası) verileceğini duyurdu.

  • AA
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Hükümetten yapılan açıklamada, muhalif gazeteci 53 yaşındaki Galizia'nın katillerinin bulunması için daha önce görülmemiş tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.

Gazetecinin katillerini bulmaya yarayacak ihbarda bulunan kişilere tam koruma sağlanacağı ve 1 milyon avro ödül verileceği aktarılan açıklamada, "Hükümet, bu cinayeti çözmeye ve sorumluları adalete teslim etmeye kendini tamamen adamıştır." ifadesine yer verildi.

Muhalif duruşuyla tanınan Galizia, "Panama Belgeleri"nin Malta ayağına dair yaptığı haberlerle gündeme gelmişti.

Malta'da en çok okunan bloglardan birinin sahibi olan Galizia, geçen yıl Joseph Muscat liderliğindeki İşçi Partisi (LP) iktidarına mensup Bakan Konrad Mizzi ile Başbakan Özel Kalem Müdürlüğü görevindeki Keith Schembri'nin, Panama Belgeleri'nde geçen, Panama merkezli offshore şirketlerinin olduğu bilgisini kamuoyuna aktaran kişiler arasında gösteriliyordu.

Gazeteci Galizia, ölümünden 15 gün önce savcılığa ölüm tehditleri aldığına dair başvuruda bulunmuştu.

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