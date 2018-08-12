Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Manchester kentinde Karayip Festivali kutlamalarında silahlı saldırı: 10 yaralı

İngiliz polisi, Manchester kentinde Karayip Festivali kutlamalarında bir kişinin etrafa ateş açması sonucunda 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiltere’nin Manchester kentinde düzenlenen Karayip Fesitivali kutlamaları sırasında bir saldırganın etrafa ateş açtığı ve 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
 
İngiliz polisinden yapılan açıklamada, saldırının yerel saatle gece 02.30 sularında Karayip Fesitivali kutlamalarının yapıldığı Claremont Caddesi üzerinde gerçekleştiği belirtildi.
 
Saldırıda yaralanan 10 kişinin hastaneye kaldırıldığı, yaralılar içerisinde hayati risk taşıyan kimsenin bulunmadığı kaydedildi.
 
Yaralılar içerisinde iki çocuğun da olduğunu ifade eden Manchester emniyetinden Başkomiser Debbie Dooley, "Şu anda çok ciddi durumda bir yaralımız yok. Tedaviler devam ettikçe gün içerisinde yaralılarımız taburcu olacaktır." dedi.
 
Dooley, saldırının kim tarafından ve hangi amaçla gerçekleştirildiğine ilişkin incelemenin devam ettiğini bildirdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hurda Otomobiller Yarıştı

Hurda Otomobiller Yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA