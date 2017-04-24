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Maocu isyancılar paramiliter güçlere saldırdı: 12 ölü

Çattisgarh eyaletindeki saldırıda 12 paramiliter asker hayatını kaybetti.

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Hindistan'ın orta kesiminde Maocu isyancıların 12 paramiliter askeri öldürdüğü, 6'sını da yaraladığı bildirildi.

Emniyet yetkilisi Jitendra Shukla, Maocu isyancıların, Çattisgarh eyaletinde Sukma bölgesinde yol çalışması yapan işçileri koruyan paramiliter güçlere dağlık alandan ateş açtıklarını belirtti.

Saldırıda 12 askerin yaşamını yitirdiğini aktaran Shukla, yaralı 6 askerin de helikopterle hastaneye sevk edildiğini kaydetti.

Maocu isyancıların Sukma ormanında geçen ay düzenledikleri saldırıda 11 asker hayatını kaybetmiş, 3 asker yaralanmıştı.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor. Maocu isyancılar, kabile halklarının ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

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