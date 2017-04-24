Maocu isyancılar paramiliter güçlere saldırdı: 12 ölü

Herkes ameliyat olabilir mi?

Göğüs büyütme estetiği, göğüslerinin daha dolgun bir görünüme sahip olmasını isteyen ve kilo kaybı ya da doğum sonrası bozulmaya uğrayan göğüslerini dikleştirmek ve büyütmek isteyen bayanlar için uygulanan cerrahi bir operasyondur.