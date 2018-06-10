Mardin'de 14. Uluslararası Kiraz Festivali

Mardin Valiliği, görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, Yeşilli Kaymakamlığı ve Yeşilli Belediyesince Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen festival renkli görüntülere sahne oldu.

Çorum ve Yeşilli belediyelerinin organize ettiği "Kardeşlik İftarı" ile başlayan festivalde, çok sayıda vatandaş açık alanda iftar yaptı.

Suriyeli Hafız Muhammed Cemal Şevke'nin Kur'an-ı Kerim okuduğu festivalde, ilahi sanatçıları konser verdi.

- "Mardin artık huzur limanı haline geldi"

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, iftarın ardından yaptığı konuşmada, kentte 2 yıl önce göreve başladığını, o sene düzenlenen festivalin terör saldırıları nedeniyle buruk geçtiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hükümet ve vatandaşların desteğiyle terörün bitirileceği sözünün verildiğini aktaran Yaman, şöyle dedi:

"O zaman herkesin morali bozuktu, kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Çünkü Midyat'ta terör saldırısı nedeniyle şehitlerimiz vardı. O zaman, 'Merak etmeyin bu terör belasından kurtulacağız.' demiştik. Cumhurbaşkanımız önderliğinde hükümetimizin kararlı tutumuyla idari amirler, güvenlik güçleri ve Mardinliler, bu terör belasını hep birlikte yendik. Şu anda Nusaybin, Artuklu, Savur, Dargeçit bütün Mardin artık bir huzur limanı haline geldi. Artık hepimizin yüzü gülüyor. bu huzur bayramının böyle devam etmesini arzu ediyoruz."

Yaman, 16 Kasım'da verilen yerel yönetim görevini de en iyi şekilde yapmanın gayreti içinde olduklarını vurgulayarak, hem huzurun hem de yerel hizmetlerin artarak süreciğini sözlerine ekledi.

- "24 haziran devletin bekası için önemli"

AK Parti MKYK Üyesi, Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış, AK Parti hükümetlerinin bu bölgeye çok önemli hizmetler yaptığına dikkati çekti.

Hizmetlerin sürmesi için önemli bir seçime doğru gittiklerini kaydeden Alkış, şunları belirtti:

"24 Haziran devletin bekası için önemli. Bu seçim hem ülkemiz hem coğrafyamız adına çok önemli bir viraj. Eğer 24 Haziran'ı başarı ile tamamlarsak AK Parti hükümetinin bundan sonra yapacağı icraatlar başarıyla devam edecek. Ülkemizin bekası da, bütün dış güç ve üst akıllara cevap vermiş olacak. 16 yıl önceyi hatırlayarak geleceğimizi ona göre inşa edelim."

- "En güzel kiraz" yarışması

Festivalde 200 çiftçinin katılımı ile "En güzel kiraz" yarışması düzenlendi. Finale kalan 44 kiraz üreticisinin meyveleri jüri tarafından değerlendirmeye alındı.

Değerlendirme sonucu birinci Şeyhmus Erdoğan, ikinci Mashar Özdemir ve üçüncü Özcan Bulut'a altın ve çeşitli ödüller verildi.