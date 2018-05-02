STK'lardan Gazze'ye destek için 'Filistin sınırına yürüme' çağrısı

Arap ve İslam dünyasından çok sayıda sivil toplum kuruluşu, Gazze'de 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine destek için bölge halklarına "Filistin sınırına yürüme" çağrısı yaptı.

Gazze'deki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinliklerine destek için İstanbul'da düzenlenen sempozyuma, Suriye, Cezayir, Irak, Lübnan, Libya, Sudan, Endonezya, Yemen, Malezya, Ürdün, Mısır ve Türkiye başta olmak üzere 30'dan fazla sivil toplum kuruluşu katıldı.

Suriyeli Alimler Birliği Genel Sekreteri Ahmed Havva, katılımcılar adına yaptığı açıklamada, "İşgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra Lübnan ve Ürdün'deki tüm halkı acilen Gazze'deki gibi büyük bir yürüyüş düzenlemeye ve Filistin sınırına akın etmeye çağırıyoruz." dedi.

Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün İsrail'in barış yanlısı sivil eylemcilere karşı işlediği suçları yeniden ortaya çıkardığını ifade eden Havva, şunları söyledi:

"Büyük Dönüş Yürüyüşü, Filistin meselesinin tasfiyesi ile ABD Başkanı Donald Trump tarafından sunulan, uluslararası ve bölgesel güçler tarafından uygulanmaya çalışılan 'Yüzyılın Anlaşması' projelerini başarısızlığa uğratmak için en önemli yollardan biridir."

Havva, Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne sağlık, medya ve siyaset alanlarında maddi-manevi desteğin verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Belirlenen hedeflere ulaşana kadar etkinliklerin devam etmesi için İslam ümmetinin tüm kesimleri elinden gelen her türlü çabayı sarf etmeli." ifadelerini kullandı.

İstanbul Müftü Yardımcısı Caner Akdemir de Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün İsrail işgali karşısında yeni bir denklem ortaya koyduğunu söyleyerek, geri dönüşün, vatanlarından çıkarılan Filistinlilerin hakkı olduğunu belirtti.

Akdemir, Filistinlilerin, onurlu bir hayat yaşadığı evlerine yeniden dönme hakkına sahip olduğunu dile getirdi.

Sempozyuma; Dünya Müslüman Alimler Birliği, Sünni Alimler Birliği, Filistin Dışındaki Alimler Birliği, Suriye İslam Meclisi, Cezayirli Müslüman Alimler Derneği, Irak Müslüman Alimler Heyeti, Lübnan Müslüman Alimler Heyeti, Irak İmam ve Hatipler Birliği, Lübnan'daki Filistin Alimler Birliği, Libya Alimler Heyeti, Sudan Alimler Heyeti, Endonezya'daki Uluslararası Aksa Enstitüsü gibi 30'dan fazla kuruluş katıldı.