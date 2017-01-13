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Marsilya'daki patlama sesi paniğe neden oldu

Fransa'nın Marsilya şehrinde duyulan patlama sesi kentte büyük panik yarattı. Patlama sesine, ses duvarını aşan bir askeri uçağın neden olduğu ortaya çıktı.

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Marsilya'daki gelişmeleri aktaran AFP muhabiri François Becker'in polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre, alçak uçuş yapan bir askeri uçağın ses duvarını aşmasından ötürü gerçekleşen sonik patlama, kentte paniğe neden oldu.
 
Becker, patlama sesinin, şehrin tümünde duyulduğunu bildirdi.
 
Uçakların ses hızını aştığı anda oluşturduğu patlama sesi sonik patlama olarak adlandırılıyor.

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