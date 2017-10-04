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Mattis: İran'ın nükleer anlaşmaya uyması menfaatimize ise anlaşmaya sadık kalırız

ABD Savunma Bakanı Mattis, ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi'nde gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu.

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ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile birlikte  ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi’nde Savunma Bakanlığının (Pentagon) uzun  süredir üzerinde çalıştığı belirtilen yeni Afganistan stratejisi hakkında  senatörlerin sorularını yanıtladı.
 
Mattis, ABD’nin Afganistan’daki stratejisinde yaptıkları revizyonu,  kısaltması İngilizce olarak "bölgeselleştirme, yeniden uyarlama, güçlendirme,  uzlaştırma ve ayakta tutma" kelimelerinin baş harflerinden oluşan “4R+S” olarak  tanımladı.
 
Savunma Bakanı Mattis, Afganistan’daki sorunun aynı zamanda bölgesel  bir sorun olarak değerlendirilmesi ve bu noktada Rusya, İran, Hindistan ve  Pakistan gibi ülkelerin de Afganistan’daki çatışmalardaki rolleri ve katkılarıyla  dikkate alınması gerektiğini kaydetti.
 
Geçen hafta bölgeye yaptığı ziyaretin amacının bölge ülkeleri ile  görüşmek olduğunu belirten Mattis, “Pakistan’ın rolünün üzerine güçlü bir şekilde  gideceğiz. NATO’nun taleplerinin İslamabad’da duyulup benimsenmesi gerekir.”  dedi.
 
Tüm Afgan orduları ilk kez taarruz operasyonlarına katıldı
 
Mattis, Afgan ordusu ile Taliban’a karşı geçtiğimiz aylardan itibaren  kazanımlar elde etmeye başladıklarını belirtirken koalisyon saldırılarının neden  olduğu sivil kayıplarında ise azalma olduğunu öne sürdü.
 
Jim Mattis, “Geçen aydan başlamak üzere bu uzun savaşta ilk kez altı  Afgan ordularının tamamı taarruz operasyonlarına katılmaya başladı.” şeklinde  konuştu.
 
ABD asker sayısı 3 bin civarında arttırılıyor
 
ABD’nin eğitim ve destek programının geliştirilerek devam edeceğini  ifade eden Bakan Mattis, önümüzdeki aylarda bölgeye 3 bin civarında askerin daha  gönderilerek ABD’nin ülkedeki asker sayısının 11 bine çıkarılacağını söyledi.
 
Mattis, şu ifadeleri kullandı:
 
"Bizim orada 6 bin 800 NATO ve ittifak ortaklarımız ile 320 bin Afgan  ulusal güvenlik güçlerinin yanı sıra 11 bin askerimiz var. Sayılardan da  anlayacağınız üzere Afgan güçleri ana güç olmaya devam ediyor; biz de orada  onları destekliyoruz. Burada Üçüncü ‘R’ olan ‘güçlendirme’ ise bizim şu anda  eksik olan NATO’nun taktiksel desteğini genişletmek için oraya önümüzdeki aylarda  konuşlandırmak üzere ABD askerlerinin sayısına 3 bin civarında ekleme yapmamızdan  anlaşılıyor."
 
İran ile nükleer anlaşma
 
Bakan Mattis'e, İran ile yapılan nükleer anlaşma ve ABD Başkanı Donald  Trump’ın nükleer anlaşmaya yönelik politikası soruldu.
 
Bir senatörün İran ile yapılan nükleer anlaşmaya bağlı kalmanın  ABD’nin menfaatine olup olmadığını sorması üzerine Mattis, “Evet” cevabını verdi.  Mattis, şöyle devam etti:
 
"Şunu söylüyorum; eğer İran’ın anlaşmaya uyduğunu, bunun gerçekten  menfaatimize olduğunu tespit edebilirsek anlaşmada kalmamız gerekir. Bu noktada  aksini gösteren bir emare olmadığına göre anlaşmada kalıp kalmamak başkana kalmış  bir şey.”
 
Kuzey Kore konusunda diplomasi vurgusu
 
Mattis, Kuzey Kore’nin balistik füze denemelerine karşı ise ABD’nin  halen diplomatik bir çözüm bulma arayışında olduğunu kaydetti.
 
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un Kuzey Kore ile doğrudan iletişim  kanallarının bulunduğunu ve Pyongyang yönetimi ile masaya oturmanın yollarını  aradıkları yönündeki açıklamalarını ABD Başkanı Donald Trump’ın “zaman kaybı”  olarak nitelemesi de sorulan Mattis, “Bazılarının yorumladığı kadar güçlü bir  fikir ayrılığı görmüyorum burada.” dedi.
 
Mattis, “Başkan Trump’ın bana da Bakan Tillerson’a da talimatı açık  bir şekilde Çin’le alınan değişik inisiyatifler dahil diplomatik çözüm arayışı  olmuştur. Bakan Tillerson ile doğru bir şekilde Kuzey Kore ile konuşma  imkanlarını araştırıyoruz. Yaptığımız tek şey araştırmak. Onlarla konuşmuyoruz.”  değerlendirmesini yaptı.(Vatan)

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