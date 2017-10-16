Maute örgütünün lideri ve DEAŞ'ın temsilcisi Hapilon öldürüldü

Kanlı terör örgütü DEAŞ'ın Filipinler kolu Maute örgütünün Mindanao Adası'nı işgal etmesiyle başlayan çatışmalarda, örgütün lideri Isnilon Hapilon bugün öldürüldü. Ordu birliklerinin ayrıca örgütün bir diğer yöneticisi Ömerhayyam Maute'yi de öldürdüğü bildiriliyor.

Böylece, Mayıs ayı sonunda başlayan çatışmalardan bugüne en önemli sonuç alınmış oldu. Filipinler ordusu, savaşın birkaç gün içerisinde bitebileceğini bildiriyor.

Milliyet'in haberine göre: Hapilon, ABD'nin en çok arananlar listesinin başlarında yer alıyordu. FBI, terör örgütü liderini yakalayacak bilgiyi sağlayan kişiye 5 milyon dolar ödül vereceğini duyurmuştu.

Resmi açıklamaya göre, bugüne kadar 813 terörist öldürüldü. Çatışmalarda 47 sivil yaşamını yitirirken, 162 asker de can verdi.

Ordu birliklerinin Hapilon'u yakalamak için başlattığı operasyon başarısız olunca, Maute militanları adadaki Marawi kentini 23 Mayıs'ta ele geçirmişti. Filipinler ordusu binlerce askeri adaya yığmış, yardım için ABD özel kuvvetler birlikleri de çatışmalara katılmıştı. Maute örgütünün içerisinde çocuk askerler olduğu biliniyor.

200 bin aşkın sivil çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalırken, yıllardır savaşa hazırlanan militanların kazdıkları tünellere gıda ve silah yığınağı yaptığı ortaya çıkmıştı.

Maute örgütü, Malezya ve Filipinler arasındaki Adalarda 1991'den beri faaliyet gösteren Ebu Seyyaf'ın bir kolu. Örgüt, şiddet ve rehin alma eylemleriyle biliniyor. Yakın dönemde IŞİD'e bağlılığını ilan eden örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmayı hedefliyor.

Örgüt, son yıllarda yabancı turistlerin başını keserek dünyayı sarsmış durumda. Rodrigo Duterte, geçen yıl Ağustos ayında 18 yaşındaki bir rehinenin öldürülmesinin ardından orduya Ebu Seyyaf'ı 'bitirme' emri vermişti.