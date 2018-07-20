May, AB'ye Kuzey İrlanda ile İngiltere arasında bir sınırı kabul etmeyeceğini açıkladı Kuzey İrlanda ile İrlanda arasındaki sınırı ziyaret eden Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'ne Kuzey İrlanda ile İngiltere arasında bir sınırı kabul etmeyeceğinin mesajını verdi.