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May ve Merkel telefonda görüştü

İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi yaptı.

  • AA
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Başbakanlıktan yapılan açıklamada, May ve Merkel'in, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran'la yapılan nükleer anlaşmayı onaylamama yönündeki tutumunu değerlendirdikleri kaydedildi.
 
Açıklamada, iki liderin de halen güçlü bir şekilde nükleer anlaşmaya sadık oldukları, İran’ın bölgedeki istikrarı bozucu aktivitelerinin engellenmesi amacıyla uluslararası toplumun bir araya gelerek itici güç oluşturması gerektiği vurgulandı. 
 
İki liderin ayrıca İran’ın balistik füze denemelerine ilişkin endişeleri gidermeye ilişkin yöntemleri de ele aldıkları belirtildi. 
 

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