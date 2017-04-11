May ve Trump, Rusya'yı ikna etmeye çalışacak

İngiltere Başbakanı Theresa May ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından, İngiltere Başbakanlığı tarafından bir açıklama yayımlandı.

​“Theresa May bu akşam ABD Başkanı Donald Trump’la konuştu ve onunla geçen hafta Suriye’de yaşanan kimyasal saldırıyı ve ABD’nin buna tepkisini ele aldı” denilen açıklamada, “Başbakan ve Başkan, Rusya’yı Esad’la ittifakının artık stratejik çıkarlarına uymadığına ikna etmek için şimdi eşsiz bir fırsatın olduğu görüşünde birleşti” ifadelerine yer verildi.

TRUMP VE MAY: İRAN, ORTADOĞU İÇİN TEHDİT

May ve Trump’ın ayrıca İran’ın Ortadoğu için oluşturduğu tehdidi de değerlendirdiği belirtildi.

Söz konusu açıklamada, “Onlar, Ortadoğu’daki durumu görüştü. Buna, İran’ın tüm bölge için oluşturduğu tehdit de dahil” denildi.