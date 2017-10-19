May'den Birleşik Krallık'taki AB vatandaşlarına mesaj

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, ülkesinde yerleşik Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının Brexit'in ardından adada kalmasını istedi.



May, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi öncesi Facebook hesabından ülkesinde yerleşik AB vatandaşlarına yönelik bir mesaj yayımladı.



Mesajında Brexit müzakerelerinin en tartışmalı konularından biri olan, Birleşik Krallık’ta yaşayan AB vatandaşlarının durumuna değinen May, "vatandaşların haklarının her zaman öncelik verdiği" bir konu olduğunu anımsattı.



May, "Diğer liderlerin de benimle aynı hedefi olduğunu biliyorum. Hedefimiz, Birleşik Krallık'ta yaşayan AB vatandaşları ile AB ülkelerinde yaşayan Birleşik Krallık vatandaşlarının haklarını korumak." ifadesini kullandı.



Adaya yerleşmiş AB vatandaşlarının ülkeye büyük katkılarda bulunduğunu vurgulayan May, şöyle devam etti:



"Kendilerinin ve ailelerinin kalmalarını istiyoruz. Bundan daha açık olamazdım. Bugün Birleşik Krallık'ta yasal olarak yaşayan AB vatandaşları (Brexit sonrasında) burada kalabilecek."



AB vatandaşlarının haklarına ilişkin Brüksel'le yapılacak anlaşmaya da değinen May, şu görüşlere yer verdi:



"Anlaşmanın nasıl uygulanacağı konusunda kaygıların olduğunu biliyorum. İnsanlar, sürecin karmaşık ve bürokratik olacağından, üstesinden gelinmesi zor engelleri kaldıramamaktan endişe ediyorlar. Ben de burada güvence vermek istiyorum. Gelecekte Birleşik Krallık'ta yerleşme statüsü için başvuruda bulunanlara yönelik elverişli dijital bir süreç geliştiriyoruz. Bu süreç, kullanıcılar göz önünde bulundurularak tasarlanacak ve yolun her adımında da kendileriyle ilgileneceğiz."



Süresiz oturumu bulunanların, sorunsuz bir şekilde yerleşik statüye geçiş yapabileceklerini de aktaran May, insanların ailelerin birlikte olmasını istediklerini kaydetti.



Adada 5 yıl geçiren AB vatandaşlarına süresiz oturuma başvurma hakkı bulunuyor. Ancak süreç, karmaşık ve bürokratik olduğu gerekçesiyle eleştiriliyor.



İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta yaklaşık 3 milyon 200 bin AB vatandaşının, AB ülkelerinde de yaklaşık 1 milyon 200 bin Birleşik Krallık vatandaşının yaşadığı tahmin ediliyor.



Ülkenin AB ile yürütttüğü Brexit müzakerelerindeki en önemli başlıklardan birini de AB'deki Birleşik Krallık vatandaşları ile Birleşik Krallık'taki AB vatandaşlarının haklarının karşılıklı olarak korunması oluşturuyor. Bu konuda bir anlaşmaya varılamaması halinde Brexit sürecinin tamamlanacağı 2019'dan itibaren taraflar birbirilerinin vatandaşlarını sınır dışı edebilecek.



Birleşik Krallık'ta 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda seçmenlerin yüzde 52'si Brexit yönünde oy kullanmıştı.



Lizbon Anlaşması'nın, üyelerin birlikten ayrılmasını düzenleyen 50'nci maddesini mart ayında işleten Birleşik Krallık, AB'den ayrılma sürecini resmen başlatmıştı. 19 Haziran'da başlayan Brexit müzakerelerinin 2 yıl sürmesi ve 2019 Mart ayında tamamlanması öngörülüyor.