Medine’de yangın
Bugün akşam saatlerinde Medine yolu üzerinde bulunan Kuba mevkiinde yangın çıktı.
Akşam saatlerinde Medine i Münevvere yolu üzerinde bulunan Kuba mevkiinde bir iş merkezinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ölen ve yaralananın henüz bildirilmediği olayda yangının çıkış nedeni bilinmiyor.
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