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Medine’de yangın

Bugün akşam saatlerinde Medine yolu üzerinde bulunan Kuba mevkiinde yangın çıktı.

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Akşam saatlerinde Medine i Münevvere yolu üzerinde bulunan Kuba mevkiinde bir iş merkezinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ölen ve yaralananın henüz bildirilmediği olayda yangının çıkış nedeni bilinmiyor.

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