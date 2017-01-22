Trump: Medya ile savaşım devam edecek

Yemin ederek resmen göreve başlayan ABD Başkanı Donald Trump, görevinin ilk gününde; kampanya sürecinde ve sonrasında medya tarafından ‘aralarında sorun var’ iddialarıyla gündeme geldiği Merkezi Haber Alma Teşkilatı’nın (CIA) Kuzey Virginia’daki genel merkezini ziyaret etti. Buradaki konuşmasında ABD medyasına yüklenen Trump, medyanın kendisi ile ABD istihbarat teşkilatları arasında bir kin varmış algısını yarattığını ama CIA’in yanında olduğunu söyledi. Yeni Başkan 8 Kasım’da seçildikten sonra, Trump – CIA kavgası, teşkilatın Rusya’nın Trump lehine ABD başkanlık seçimlerini etkilediği iddialarından sonra ortaya atılmıştı.

YÜZDE BİN SİZİNLEYİM

CIA çalışanları ile bir araya gelen Trump, “Ben yüzde 1000 sizinleyim. İstihbarat toplumu ve CIA’ye yönelik Donald Trump’tan daha güçlü hisleri olan kimse yok. Sizi seviyorum, size saygı duyuyorum. Biz tekrar kazanmaya başlayacağız ve bunun da başını siz çekeceksiniz. Arkanızdayım. Daha çok arkanızda olacağım” ifadelerini kullandı ve “İlk durağımın burası olmasının sebebi biliyorsunuz medya ile devam eden bir savaşım var. Onlar yeryüzündeki en haysiyetsiz şeyler. İstihbarat toplumu ile aramda bir kin olduğunu söylüyorlar. Benim burada olmamın sebebi bu iddiaların tam tersidir” dedi.

Yaklaşık 400 CIA çalışanının katıldığı toplantıda Trump Irak’la ilgili de çok tartışılacak ifadeler kullandı.

PETROL ÇIKIŞI

Daha önce Irak işgalinin yanlış olduğunu dile getiren ve ‘Saddam devrilmeseydi terör örgütü DEAŞ da olmazdı, belki iyi bir adam değildi ama Saddam teröristleri de öldürüyordu’ diyen yeni Başkan, burada “Irak petrollerini biz alsaydık, DEAŞ olmazdı. Irak petrollerini almak için belki yeni bir şansımız vardır” dedi.

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