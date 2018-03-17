Mehmetçik yaralı teröriste pansuman yaptı
Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon devam ederken, çatışmada yaralanan teröriste ilk tıbbi müdahale askerler tarafından yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı başarılı bir şekilde sürdürürken Irak'ın kuzeyinde de teröristlere nefes aldırılmıyor.
TERÖRİSTE İLK YARDIM ASKERDEN
Kuzey Irak'ın Hakurk ve Kanirash bölgelerinde düzenlenen operasyonda biri yaralı 13 terörist etkisiz hale getirildi.
Yaralı teröriste ilk yardım ise askerler tarafından yapıldı. Bacağından ve kolundan yaralanan terörist operasyon bölgeseinde tedavi edildi.
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