Mekke belediyesi hac hazırlıklarını tamamladı

Mekke Belediye Başkanı Muhammed el-Kuveyhas, bu yıl hayata geçirdikleri modern uygulamalarla hacıların ibadetlerini daha rahat şartlarda yapabilmesini amaçladıklarını söyledi.

Kuveyhas, Suudi Arabistan Medya Bakanlığının davetlisi olarak hac hazırlıklarını yerinde görmek üzere bu ülkede bulunan yabancı gazetecileri makamında kabulü sırasında yaptığı konuşmada, belediye olarak hacılara sundukları hizmetler ve projelerden bahsetti.

Yakın zamanda Kral Selman bin Abdulaziz tarafından kurulan Mekke ve Kutsal Mekanlar Kraliyet Kurumunun kutsal kentteki hizmetlerin geliştirilmesi noktasında büyük bir rolü olacağını kaydeden Kuveyhas, Mekke’de hacıların ulaşımını kolaylaştırmak ve vakit kaybını önlemek amacıyla yürütülen çevre ve yol çalışmalarına dikkat çekti.

Mekke Belediye Başkanı, “Bu yıl hac mevsiminde yeni bir planı uygulamaya başladık. Plan kapsamında, gerek temizlik alanında gerekse de çevre ve yol düzenlemesi alanında Mekke’nin dört bir yanında ve kutsal mekanlarda modern belediye hizmetleri sunulacak.” dedi.

Tünellerle trafik rahatlatıldı

Görüşme sırasında gazetecilere yeni projelerle ilgili bir sunum gerçekleştiren belediye yetkilileri, Mekke-Cidde ve Mekke-Medine çevre yolları ve tünellerdeki düzenlemeler ve kavşaklarla ilgili detayları paylaştı.

Mekke içinde toplam 56 tünelin bulunduğunu, bu tünellerle kutsal mekanlara giden güzergahlarda oluşan trafiğin rahatlatıldığını ifade eden yetkililer, otobüslerle toplu taşıma ve hızlı tren projesindeki detaylara yer verdi.

Yetkililer, Arafat, Müzdelife ve Mina’daki aydınlatma sistemindeki iyileştirmelere de işaret ederek, Mina’da hacıların 3 gün kaldıklarını ve dolayısıyla burada gerekli çadır ihtiyaçlarının sağlandığını, Müzdelife’de hacılar için kurulan dinlenme noktalarında düzenlemeler yapıldığını ve trafik sorununun çözüme kavuşturulduğunu kaydetti.

Kurban etleri 25 ülkeye dağıtılıyor

Belediyenin kurban projesiyle ilgili bilgi veren yetkililer, kesilen kurbanların 11’i Afrika ülkesi 25 ülkeye dağıtıldığını, kesimlerin hijyenik şartlarda gerçekleştirildiğini ifade etti.

Gazetecilerden oluşan heyet, daha sonra belediyenin temizlik idaresi birimini ziyaret ederek yetkililerden birimin hac sezonu boyunca çevre temizliğiyle ilgili faaliyetleri hakkında bilgi aldı.