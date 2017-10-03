Meksika'da 19 Eylül'de meydana gelen depremde ölü sayısı 366'ya yükseldi
Meksika'da 19 Eylül'de meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 366'ya yükseldi.
- AA
Ulusal Sivil Savunma Koordinatörü Luis Felipe Puente, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, depremde 225'i başkent Meksiko'da olmak üzere toplam 366 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Depremde, başkentte çöken 38 binaya ait enkazzın büyük bölümü temizlenmişti.
Meksika'da, 8 Eylül'de meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde de 96 kişi ölmüştü.
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