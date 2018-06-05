Meksika'da 2014'te kaybolan 43 öğrenci için yeniden soruşturma açılmasına karar verildi

Federal mahkeme, bir hakikat komisyonunun gözetiminde 43 öğrencinin kaybolmasıyla ilgili yeniden soruşturma yapılması kararı verildiğini açıkladı.

Açıklamada, Hakikat ve Adalet için Araştırma Komisyonunun, öğrencileri temsil eden avukatlar, Ulusal İnsan Hakları Komisyonu üyeleri ve federal savcılardan oluşacağı kaydedildi.

Mahkeme, söz konusu kararı, şüphelilerin itirafta bulunması için işkence gördüğü iddiaları nedeniyle aldı.

Federal Başsavcılık Bürosu ise mahkemenin kararına tepki göstererek işkence iddialarının zaten soruşturulduğunu ifade etti.

- İşkence iddiaları

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, mart ayında öğrencilerin kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan 129 kişinin 34'ünün işkence gördüğüne ilişkin bir rapor yayımlamıştı.

Raporda, federal müfettişlerin şüphelilerden işkence yoluyla itiraf aldığına işaret edilmiş ve bu itirafların geçersiz sayılması çağrısında bulunulmuştu.

Meksika hükümeti ise söz konusu iddiaların soruşturulduğunu kaydetmişti.

Guerrero'ya bağlı Iguala kentinde 26 Eylül 2014'te öğretmenlerin çalışma koşullarını protesto eden öğrenciler ile polis arasında çıkan çatışmada, polisin öğrencileri taşıyan araçlara ateş açması sonucu 6 kişi yaşamını yitirmiş, 25 kişi yaralanmıştı. Çatışmaların ardından 43 öğrenci, zorla araçlara bindirilirken görülmüştü.

Hükümet, öğrencilerin polis tarafından uyuşturucu karteline teslim edildiğini, kartel üyelerinin de öğrencileri öldürüp cesetlerini Cocula'daki çöp alanında yaktığını açıklamıştı. Amerika İnsan Hakları Komisyonu (IACHR) tarafından atanan uluslararası uzmanlar ise hükümetin açıkladığı senaryonun doğru olamayacağını savunmuş ve soruşturmada ciddi boşluklar olduğuna dikkati çekmişti. Uzmanlar, insan bedenini küle çevirecek boyutta bir ateşin çöplükte yakılamayacağına işaret etmişti.