Meksika'da 7,5 büyüklüğünde deprem oldu
Meksika'da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AP'nin haberine göre Meksika'da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin bir tsunamiyi tetiklemeyeceği bildirildi.
Türkiye saati ile 02:39'da meydana gelen depremin derinliği 43 kilometre olarak ölçüldü.
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