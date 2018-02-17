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Meksika'da 7,5 büyüklüğünde deprem oldu

Meksika'da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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AP'nin haberine göre Meksika'da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin bir tsunamiyi tetiklemeyeceği bildirildi.

Türkiye saati ile 02:39'da meydana gelen depremin derinliği 43 kilometre olarak ölçüldü.

Ayrıntılar geliyor...

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