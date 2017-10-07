Meksika'da askeri helikopter düştü: 7 asker hayatını kaybetti
Meksika'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 7 asker hayatını kaybetti, bir asker yaralandı.
- AA
Meksika'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 7 asker hayatını kaybetti, bir asker yaralandı.
Meksika Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Durango eyaletinde Bell 412 tipi askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtildi.
Açıklamada helikopterin düşmesi sonucu 7 askerin yaşamını yitirdiği, bir askerin ağır yaralandığı kaydedildi.
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