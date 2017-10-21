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Meksika'da belediye başkanlarına silahlı saldırı

İki ayrı saldırıda Ixtlahuacan kentinin Belediye Başkanı Moreno hayatını kaybederken, Coalcoman Belediye Başkanı Gonzalez yaralandı.

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Ixtlahuacan kenti Belediye Başkanı Crispin Gutierrez Moreno uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybederken, bir başka silahlı saldırıda Coalcoman kenti Belediye Başkanı Jose Misael Gonzalez yaralandı.

ARABASINDA ÖLÜDÜRÜLDÜ

Savcılıktan yapılan açıklamada, Colima eyaletine bağlı Ixtlahuacan kentinin Belediye Başkanı Moreno'nun arabasında bulunduğu sırada silahlı kişilerce vurularak öldürüldüğü bildirildi.

DİĞER BAŞKAN YARALI

Polis yetkilileri, Michoacan eyaletindeki Coalcoman kenti Belediye Başkanı Gonzalez'in ise uğradığı silahlı saldırıda omzundan vurularak yaralandığını kaydetti.

Tedavi altına alınan Gonzalez'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

 

Meksika'da son yıllarda çok sayıda belediye başkanı uyuşturucu çetelerinin hedefi oldu.

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