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Meksika'da benzin zammı protestolarında 6 kişi öldü

Meksika'da yılbaşında benzin fiyatlarına yapılan artış üzerine ülke genelinde patlak veren protestolar şiddetini artırırken, çıkan olaylarda bugüne kadar 6 kişinin öldüğü, bin 500 kişinin gözaltına aldığı bildirildi.

  • ANKARA (AA)
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BBC'nin haberine göre, ülkenin birçok kentinde devam eden protesto gösterileri ve yağmalama olaylarında şu ana kadar biri polis memuru 6 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Olaylarda en az bin 500 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Polis kaynakları, Veracruz ve Monterrey gibi büyük kentlerde, binlerce göstericinin güvenlik güçleriyle çatıştığını ve çevredeki market, petrol istasyonu ve araçlara zarar verdiğini kaydetti.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, açıklamasında, sükunet çağrısı yaparak zammın ekonomik istikrarı sağlamaya yönelik "zor ama gerekli" bir adım olduğunu belirtmişti.

Protestocular, benzin fiyatlarına 1 Ocak'tan itibaren yapılan yüzde 20'lik zammın geri alınmasını talep ediyor.

Meksika'da zammın ardından benzinin litresi 90 sentten satılıyor. Ülkede günlük asgari ücret 4 dolar civarında.

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