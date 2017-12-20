Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Meksika'da bir gazeteci daha öldürüldü

Basın mensupları için en tehlikeli ülkelerden biri olarak gösterilen Meksika'da bir gazeteci daha öldürüldü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Veracruz eyaletinde çocuğunun okulunda düzenlenen Noel etkinliğine katılan 34 yaşındaki gazeteci Gumara Perez Aguilando'ya kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı. Çok sayıda kişinin gözü önünde gerçekleştirilen saldırıda, Perez Aguilando yaşamını yitirdi.
 
Perez Aguilando, Meksika'da bu yıl cinayete kurban giden 10'uncu gazeteci oldu.
 
Meksika, gazeteciler açısından dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri olarak sayılıyor. Gazetecileri Koruma Komitesi'ne göre ülkede 1992'den bu yana en az 40 gazeteci görevini yaparken hayatını kaybetti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Derin Analiz - 19.12.2017

Derin Analiz - 19.12.2017

Derin suların en korkutucu canlıları

Derin suların en korkutucu canlıları

400 yıllık caminin sırrı çözülemiyor

400 yıllık caminin sırrı çözülemiyor

Köpek mi ayı mı?

Köpek mi ayı mı?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA