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Meksika'da bir öğrenci, öğretmeni ile 3 arkadaşını vurdu

Meksika'nın Monterrey kentinde 15 yaşındaki erkek ortaokul öğrencisi bir öğretmen ve 3 öğrenciye ateş ettikten sonra intihar teşebbüsünde bulundu.

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Meksika'da özel okulda öğrenim gören ortaokul öğrencisi, 4 kişiyi silahla yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu.

Nuevo Leon eyalet polisi sözcüsü Aldo Fasci, Monterrey kentinde 15 yaşındaki erkek ortaokul öğrencisinin bir öğretmen ve 3 öğrenciye ateş ettikten sonra intihar teşebbüsünde bulunduğunu belirtti.

DURUMLARI AĞIR

Fasci, okulun kamera kayıtlarında, öğrencinin önce 24 yaşındaki öğretmeni, sonra 14 yaşında bir kız ve bir erkek öğrenciyi başlarından, 15 yaşındaki sınıf arkadaşını da kolundan vurduğunun görüldüğünü ifade etti.

Saldırganın kendi kafasına ateş etmeden önce silahını sınıf arkadaşlarına doğrulttuğunu söyleyen Fasci, yaralıların durumlarının ağır olduğunu kaydetti.

ÇANTALAR ARANIYOR

Olayın nedeninin araştırıldığını ifade eden Fasci, eyalette benzer bir hadisenin daha önce yaşanmadığına dikkati çekti. Fasci, gençlerinin internetten olumsuz yönde etkilendiğini dile getirdi.

Öğrencilerin okula girerken çantalarının arandığı Meksika'da, öğrencinin silahı binaya nasıl soktuğuna dair açıklama yapılmadı.

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