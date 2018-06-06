Meksika'da çatışma: 7 ölü
Meksika'da polis ile bir grup arasında çıkan çatışmada 7 saldırgan hayatını kaybetti.
- AA
Jalisco Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, devriye gezen polise ateş eden kişilerle polis arasında çatışma çıktı. Çatışmada 7 saldırganın öldüğü, 2'sinin de kaçtığı bildirildi. Saldırganların iki araçtan ateş ettiği kaydedilirken polislerden yaralanan olmadığı belirtildi. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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