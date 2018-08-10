Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Meksika'da çete lideri olduğu iddia edilen El Betito yakalandı

Meksika'da 'Tepito Birliği' (Tepito Union) adı verilen çetenin lideri olduğu iddia edilen 'El Betito' yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ulusal Güvenlik Komisyonu'ndan Renato Sales, basına yaptığı açıklamada, başkent Meksiko'da uyuşturucu kaçakçılığı yapmak, cinayet ve haraç kesmekle suçlanan "Tepito Birliği" çetesinin lideri olduğu ileri sürülen "El Betito" lakaplı kişinin gözaltına alındığını belirtti.

El Betito'nun tam adını açıklamayan Sales, 37 yaşındaki zanlının tanınmamak için saç ektirdiğini ve mide ameliyatıyla 30 kilo verdiğini aktardı.

Kendisini sokakta tespit eden uyuşturucuyla mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 50 yaşındaki ağabeyi ile yakalanan El Betito'nun yanında 10 bin dolar nakit para, uyuşturucu madde ve bir tabanca bulunduğu kaydedildi.

Sales, zanlının, kara para aklama ve hırsızlık suçlarının yanı sıra, çetenin uyuşturucu satışlarını ve kestiği haraçları denetlediğini ifade etti.

Çeşitli cinayetlerle bağlantılı olarak soruşturulan El Betito'nun, daha önce 2008'de tutuklandığı ve hırsızlık suçundan mahkum edildiği belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye´den de izlenebilecek gökyüzü şöleni başlıyor

Türkiye´den de izlenebilecek gökyüzü şöleni başlıyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Kuşlar yuvalarını nasıl yapıyor

Kuşlar yuvalarını nasıl yapıyor

En sağlıksız besinler açıklandı!

En sağlıksız besinler açıklandı!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA