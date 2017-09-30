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Meksika'da depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 360'a yükseldi

Meksika'da geçen hafta salı günü meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 360'a yükseldi.

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Ulusal Sivil Savunma Koordinatörü Luis Felipe Puente, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, depremde 219'u başkent Meksiko'da olmak üzere toplam 360 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ülkede 19 Eylül'de meydana gelen depremde, başkentte çöken 38 binaya ait enkazların büyük bölümünü temizlenmişti.

Meksika'da, 8 Eylül'de meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde de 96 kişi ölmüştü.

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