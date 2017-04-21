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Meksika'da en büyük sol partinin genel sekreteri öldürüldü

Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde, ülkenin en büyük sol partisinin genel sekreterinin öldürüldüğü bildirildi.

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Guerrero Başsavcılık Ofisinden yapılan açıklamada, Demokratik Devrim Partisi Guerrero Genel Sekreteri Demetrio Saldivar'ın, eyaletin başkenti Chilpancingo'da öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, görgü tanıklarının, Saldivar'ın yolunu arabayla kesen iki kişi tarafından vurularak öldürüldüğü ve saldırganların olay yerinden kaçtığına dair ifadelerine yer verildi.

Bu arada, Chilpancingo'da iki erkek ve bir kadına ait cesetler parçalanmış halde bulundu. Ölen kişilerin kimlikleri henüz tespit edilemedi.

Demokratik Devrim Partisi lideri Estrada Merino da, Haziran 2013'de Oaxaca eyaletinde başından vurularak öldürülmüştü. Merino'nun cesedi Tuxtepec kenti yakınlarındaki şeker kamışı tarlasında bulunmuştu.

Guerrero, Meksika'nın en fazla şiddet olayına sahne olan eyaletleri arasında yer alıyor.

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