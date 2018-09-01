Meksika'da fidye için tutulan 39 Kübalı kurtarıldı

Savcı Jorge Nader Kuri, polisin aldığı ihbar üzerine, fidye için alıkonulan 39 Kübalı göçmenin tutulduğu eve baskın düzenlendiğini belirtildi. Yetkililer, güvenlik güçleri ve savcıların, baskın düzenlenen eve yaklaştığı sırada yardım isteyen rehinelerin sesini duyduğunu aktardı. Kurtarılan Kübalılara ne olduğuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, göçmenlerin ülkelerine gönderilebileceği sanılıyor. Meksika'da suçlular genellikle göçmenleri kaçırıp, serbest bırakma karşılığında ailelerinden fidye istiyor.