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Meksika'da gazeteci Rodolfo Garcia Gonzalez öldürüldü

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde bir gazetecinin vurularak öldürüldüğü bildirildi.

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Meksika'nın orta kesiminde yer alan Guanajuato eyaletinde bir gazetecinin vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Latin Amerika medyasında yer alan habere göre, yetkililer yerel bir gazetede muhabir olarak çalışan 45 yaşındaki Rodolfo Garcia Gonzalez'in, Valle de Santiago kentinde motosikletle seyir halindeyken kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş edilerek öldürüldüğünü kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Meksika'nın sınır eyaleti Tamaulipas'ta mayıs sonunda ulusal Excelsior gazetesi için çalışan Hector Gonzalez Antonio öldürülmüştü.

Ülkede 5,5 yılda 30'dan fazla gazeteci öldürüldü.

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