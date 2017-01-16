Meksika'da gece kulübünde silahlı saldırı: 4 ölü
Meksika'da bir gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.
- AA
Meksika emniyetinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, silahlı saldırganların, Playa del Carmen tatil köyünde ilk belirlemelere göre 4 kişiyi öldürdüğü, 9 kişiyi yaraladığını açıkladı.
Saldırının düzenlendiği "Blue Parrot" adlı gece kulübünün BPM müzik festivali kapsamında bir etkinliğe ev sahipliği yaptığı belirtildi.
Saldırıyla ilgili soruşturma açıldığı kaydedildi.
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