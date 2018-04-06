Meksika'nın Guerrero eyaletindeki iki kasabada düzenlenen silahlı saldırılarda 8 kişi öldü

Eyalet savcılığından yapılan açıklamada, Chilapa kasabasında 5, Tecpan de Galeana kasabasında ise 3 kişinin silahlı saldırıda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Meksika ulusal basını görgü tanıklarına dayanarak verdiği haberlerde, Chilapa kasabasındaki silahlı saldırının 2 kişi tarafından gerçekleştirildiğini, bir araçla gelen saldırganların 5 kişiyi öldürdükten sonra olay yerinden kaçtıklarını yazdı. Silahlı saldırının çevredeki halkta büyük paniğe sebep olduğu vurgulandı.

Tecpan de Galeana'daki olayda ise bir araba içindeki 3 kişinin silahlı saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi. Tecpan de Galeana'daki saldırıyla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Ayrıca Zumbagno de Neri kasabasının merkezinde de iki kadın cesedinin bulunduğu açıklandı. Yapılan ilk kontrolde kadınların vücutlarında işkence izlerine rastlandığı bildirildi.

Meksika Kamu Güvenliği için Halk Konseyi ve Ceza Yargısı kurumunun 2017 yılı raporuna göre dünyanın en tehlikeli ilk 10 şehrinden 5'inin yer aldığı Meksika'da bu yılın ilk iki ayında işlenen cinayetler, suç istatistiklerinin tutulduğu son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Meksika Ulusal Kamu Güvenlik Sistemi İdari Sekreterliğinin (SNSP) raporuna göre, 2018’in ocak ve şubat ayında 4 bin 206 kişi cinayete kurban gitti.

Yılın ilk iki ayında, suç oranının en yüksek olduğu Los Cabos'un da yer aldığı Baja California'da 396 kişi, Guerrero'da 367, Meksiko Eyaleti'nde 354, Jalisco'da 247 cinayet işlendi.