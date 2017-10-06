Meksika'da kaçırılan gazeteci öldürüldü

San Luis Potosi eyaleti Savcılık Ofisi Sözcüsü Ivan Ojeda, yerel bir haber sitesi için çalışan fotoğrafçı Edgar Daniel Esqueda Castro'nun cansız bedeninin eyaletteki San Luis Potosi Havaalanı yakınlarında bulunduğunu açıkladı.

Ojeda, Savcılık Ofisi'nin, silahlı kişiler tarafından bir gün önce kaçırılan Esqueda Castro'nun öldürülmesiyle ilgili soruşturma açtığını belirtti.

Savcılık Ofisi de Esqueda Castro'yu kaçıran kişilerin polis üniformasına benzer kıyafetler giydiği iddialarıyla ilgili gazeteciyi evinden alanların kendilerine bağlı görevliler olmadığını duyurdu.

Esqueda Castro Meksika'da bu yıl cinayete kurban giden 9'uncu gazeteci oldu.

Meksika, gazeteciler açısından dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri olarak sayılıyor. Gazetecileri Koruma Komitesi'ne göre, ülkede 1992'den bu yana en az 40 gazeteci görev yaparken hayatını kaybetti.