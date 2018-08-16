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Meksika'da kamuya açık etkinliklerde kadın mankenlerin kullanılması yasaklandı

Meksika'nın başkenti Meksiko'da belediyenin sponsor olduğu kamuya açık etkinliklerde kadın mankenlerin kullanılması yasaklandı.

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Meksiko Belediye Başkanı Jose Ramon Amieva, belediyenin desteklediği  etkinliklerinde kadın mankenlerin, ilgi çekmek için "cinsel bir öge" olarak  kullanılmasına son verileceğini ifade etti.
 
Kadın mankenlerin spor müsabakalarıdan ticaret fuarlarına dek kamuya  açık etkinliklerde "ilgi unsuru" olarak kullanılmasını eleştiren Amieva, "Böyle  bir meslek var olmamalı. Bu, cinsiyet eşitliği politikalarına aykırı." dedi.
 
Meksika'da "edecane" (hostes) adı verilen kadın mankenler sergi, fuar,  açılış ve tanıtım etkinliklerinde yaygın olarak boy gösteriyor.
 
Bir grup kadın politikacı tarafından 2014'te konuya ilişkin düzenlenen  forumda, bu "gayriresmi" çalışma alanının çoğu zaman fuhuş sektörü için paravan  işlevi gördüğü ortaya konmuştu.
 
Ülkede yaklaşık 1 milyon kadın ve erkeğin tanıtım mankeni olarak  çalıştığı tahmin ediliyor.

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