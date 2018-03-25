Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Meksika'da kamyonette 15 ceset bulundu

Meksika'da bir kamyonette, kurşunlanarak öldürülen 15 kişinin cesedi bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Michoacan eyaleti savcılığından yapılan açıklamada, Aquila bölgesinde yol kenarına bırakılmış kamyonetin içinde 15 ceset bulunduğu bildirildi. Kamyonetin içindekilerin silahlı saldırıda öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, maktullerin işkence gördüğüne dair işaretler olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, cesetlerden birinin, "Tapınak Şövalyeleri" kartelinin yerel bir üyesine ait olduğunun tespit edildiği belirtildi. Kamyonetin içindekilerin "adam kaçıran kişiler" olduğu gerekçesiyle öldürüldüğü ileri sürülen, alelacele yazılmış notlar bulunduğu kaydedildi. Meksika'nın batısındaki zengin tarım alanlarına sahip Michoacan bölgesi, uzun zamandır Tapınak Şövalyeleri uyuşturucu karteli ve silahlı sivil gruplar arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

Silahlı sivillerin çoğunlukla bölgedeki çiftçilerden ve tarım işçilerinden oluştuğu belirtiliyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Samsun´a yeni üniversite açıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Samsun´a yeni üniversite açıyoruz

Dünyanın en büyük kar labirenti

Dünyanın en büyük kar labirenti

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

S-400 ve Patriot arasındaki farklar

S-400 ve Patriot arasındaki farklar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA